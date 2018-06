NMS Third Quarter Honor Roll

Newtown Middle School recently released its honor roll for the third quarter marking period of the 2017-18 school year. The following seventh and eighth grade students earned their place on the list.

Eighth Grade Honor Roll

Jaime Elizabeth Adams, Sarah Danielle Adams, Naiya Jane Amin, Matthew Thomas Antignani, Rachel Gita Arena, Britney Arpi, Hunter Baillargeon, Kylie Baker, Andon Bambino, Elise Barricelli, Cooper Bennett Bateson, Isabella Battaglia, Madison Alexandra Benson, Aidan Berry, Sarah Bertsche, Ryan Louis Bicho, Alexa Bisset, Benen Peter Blessey, Olivia Elena Bonacci, Audrey Botta, Emily Bottone, Alyssa Grace Bova, Gunnar Bozentko, Orion Cole Bracksieck, David Braun, Maggie Baker Breault, Brianna Briante, William Emery Brock, Damian Luca Buccieri, Regis Michael Buckley, Aidan Budge, Isabella Butler, Julia Calabrese, Samuel Cannizzo, Caroline Cassetta, James Matthew Celentano, Tiffany Chen, Noah William Clark, Amanda Jennifer Colonel, Anne Connors, Michael Connors, Molly Connors, William Connors, Melina Marie Cummings, Amelia Daly, Carly Decker, Mark DeLoughy, Gustavo Prieto DeSouza, Olivia Doscher, Grace Jane Douglas, Caroline Drew, Emily Dunford, Mihill Dushi.

William Eagleson, Alexandra Ferrara, Cate Fischer, Jarett P. Forzano, Shayne Frate, Brian Nicholas Garten, Victoria Rose Gioiele, Elisabeth Claire Gotschlich, Kendra Jasmine-Spence Gouveia, Eric William Gray, Sophia Isabella Guevara, Richard Guman, Ella Hage, Caroline Hancock, Siena Harper, Wiley Graham Harris, Tyler Harrison, Arden Hildenbrand, James Reinhard Hillefeld, Mia Hochstetler, Jakob Hossler, Amelia Kaye Hufschmied, Alexandra Hunter, Margaret Hurley, Michael Edward Ihlefeld, Daniya Iqbal, Matthew Joseph Irving, Benjamin Ismail, Connor Matthew Ivey, Matthew Edward Jacobs, Carter Jasinski, Julia Rose Kaiser, Chloe Amilia Karnas, Zachary Katsuleres, Lance Keayes, Evan Francis Keckley, Shannon Kelleher, Collin D. Kelley, Sean Kenny, Hana Kodzodziku, Norah Kolb, Sophia Kordish, Erin Shea Kornhaas, Samantha Kuruc.

Marguerite LaBanca, Katherine Larson, Jessica Lema, Dorina Limani, Emily A. Litke, Emily Rose Longo, Bridget Lovely, Elliot James Lurie, Matthew M. Maher, Anthony Frank Manca, Carlo John Marano, Katelyn Marcum, Isaiah Marquez-Greene, Eli Martiska, Kyra Masone, Matthew Ryan Mattera, Allison McCarthy, Molly G. McCleary, Ethan David McGinnis, James McPadden, Peri Elizabeth Meeker, Cody Thomas Meier, Morgan Grace Melillo, Juan Jose Mendez, Isha Mendiratta, Nicholas William Mottola, Shannon Patricia Muckell, Naha Nawaz, Jake Patrick Neff, Arri Nichols, Michael Makim Nikitchyuk, Olivia Nikolis, Chloe Elizabeth O’Connell, Liam O’Connell, Jonathan O’Leary, John O’Sullivan, Liam Aidan O’Sullivan, Benjamin Ochs, Emily Joan Paltauf, Jeremy Pankow, Camille Paradis, Joshua Parsons, Acadia Petersen, Cameron Petrelli, Erin Phaneuf, John Pierce, Ericka M. Pontore, Lauren Pope, Walker Previdi, Aleigha Procaccini.

Kendall Taylor Reed, Kennedy Reeds, Owen Reinhart, Maya Renkert, Madeline Richard, Katherine Elizabeth Rodriguez, Katie Emily Rowan, Mark Sadowski, Thai A. Sapenter, Christina Savo, Reagan Rose Schoen, Mitchell Schrader, Jacob Schumer, Erin Margaret Shah, Harrison Robert Silverman, Sophia Soriano, Michael Spanedda, Nina Srivastava, Jacob St. Louis, Samuel Paul Staubly, Anna Steimel, Abigail Stites, Amanda Lauren Stowe, Kyle Patrick Strait, Elena Rose Sughrue, Cailyn Delaney Sullivan, Athan A. Tavar, Catherine Rose Sousa Teixeira, James Michael Thorpe, Kaylee Timmons, Rayna Toth, Edwin Tout, Kyle Turk, Madelyn Grace Twitchell, Darren Un Trang, Lillian Verdi, Ryan William Verdi, Jessica Visca, Katherine Viselli, Lillian Olivia Vitalis, Jeremy Voegeli, Aidan Waaler, Ella Wanzer, Frank Benjamin Welber, Jasper Davis White, Cameron Arnoldy Whorf, Isaiah Williams, Vincent Malanga Wilson, Emma Wishneski, Alexis Woods, Kiera Wrage, Katelyn Zaniewski, and Andy Zhang.

Seventh Grade Honor Roll

Connor Jacob Adams, Sydney Margit Adolfson, Logan Akbas, Anneliese Altimari, Alexandra Amato-Checchia, Gabriella Arguello, Paige J. Armstrong, Cyrena Arokium, Joseph Augustine, Hailey Kay Avari, Olivia Adeline Ayles, Jackson Brady Baimel, Amelia Rachel Bajcer, Kiersten Eva Banas, Jocelyn Bazuro, Benjamin Charles Belmuth, Maia Joy Bracksieck, Kevin Brennan, Caitlin Faith Briggs, Carlos E Brown, Riley Elizabeth Browne, Colette Naida Burke, William Burns, Grace Helen Cappelli, Dean Carollo, Grant Carson, Conrad James Chapman, Jackson Palmer Chiappetta, Peyton William Chiriatti, Rachel Anne Cicciari, Taylor Michelle Cobb, Tyler Michael Cocchiola, Rowan Coffey, Kathryn Alleyne Corey, Aeryn Correia, Leah Katherine Crebbin, Samuel D’Aprile, Catherine Elizabeth Dalton, Katie Daoust, Benjamin Davis, Daniel C. DeOliveira, Elias DePasquale, Joshua Ryan Deveau, Shawn Eric DiBiase, Joshua Michael DiNallo, Adam Dissa, Brock Dukate, Connor David Dullinger, Jennifer Dushi.

Colin Edwards, William Laing Elkins, Edward Faircloth, Melinda Jean Ferris, Salvatore Colm Fiordelisi, Noelle Fogal, Filippo Formica, Caroline Elizabeth Gardner, Paul M Genna, Isabella Gerace, Grace Snow Gibbons, Eleanor Glassman, Daniel Francis Godino, Ryan Michael Goldsmith, Jennah Starson Guarna, Daniella Feola Guerrieri, Sarah Hamilton Guion, Olivia Rose Guizzo, Kaitlyn Gutrie, Tyler Samuel Hall, Ava Kathleen Hanson, Braden James Hazard, Jacqueline Hegarty, Meghan Hegarty, Shannon Hegarty, Ryann Chrissy Heim-Sherwood, Aidan Herbstman, Connor Joseph Hintze, Alex Nicole Holme, Skyler Elizabeth Howard, Declan Hsieh, Emily Fredet Jackson, Lauren Emily Jacobs, Haley Anne Jewell, Sarah Jojo, Alyssa Leigh Jones, Emily Taylor Joyce, Brooke Kinsey, Caroline Kordik, Allison Pia Kost, Karlie Krasowski, Rachel Krauss, Kayti Anne Kull, Kirtana Esha Kunzweiler.

Kristin Lynn Lageman, Skylar J. Lewis, Joey Libero, Matthew Charles Lokey, Bryson A. Lovorn, Maximilian Luci-Bernard, Ethan Brodie Lurie, Molly Victoria Lyddy, Grace Lynch, Jett Joseph Lyons, Jake Macleod, Jordyn Maddox, Dylan J. Magazu, Kyle Malin, Luca Achille Manfredi, Rebecca Markowsky, Erin Marshall, Ainsley Ann McLeod, Abigail E. McManus, Nicole Melchionno, Elizabeth Kathleen Meyer, Gabrielle Milczarski, Grace Ann Miller, Kyle Scott Miller, Lily Rose Mindenhall, Carter John Mixon, Olivia Bryce Moody, Matthew Bradley Moore, Caroline Elizabeth Moran, Kendyl Siobhan Morgenstern, John Henry Moxham, Stephen James Mullany, Catherine Teresa Murphy, Claire Rianna Nalajala, Audrey Nichols, Alexa Norton, Reilly C. Nydell, Evelyn Kamea O’Kane, Anna Ochs, Mia Elizabeth Paltauf, Shreyas Potnuru, Alison Kathryn Powers, Riley Bay Powers, Nicholas James Psichopaidas.

Casey E. Quinn, Saahil Ray, Kristen Theresa Reisert, Kaylee Remchuk, Kaelin Elizabeth Rising, Amelia Marlina Rivera, Savanna P Robertson, Andalucia K. Rodriguez, Joshua Maxwell Rosen, Jessica Lynn Rossomando, Lewis Nevin Roth, Sarah Anne Ruhs, Adriana Russo, Ayla Scott Ryder, Thomas Salamy, Bennett Samberg, Annabel Wilson Saunders, Peter Michael Savinelli, Melissa Joan Schnee, Curtis Jackson Shaw, Kate Shirk, Justin Riad Sims, Madison Rose Singlak, Caleb Garrett Smith, Emma Marie Smith, Hannah Snayd, Grace Elizabeth Soltis, Andrew Sposato, Sabrina Olinka Spraggins, Sara Mackenzie Stampp, Elijah Foster Stan, Sam Ross Steare, Joseph Robert Stoerzinger, Ella Stubbs, Addie Jordan Sullivan, Caeley Sullivan, Andrew James Swierbut, Melissa Anne Tagliarini, Nathan Taylor, Nicholas Henry Tetreault, Gillian Makayla Torreso, Audrey Trahan, Aaron Michael Trammel, Connor Edward Troy, Kayleigh Patricia Troy, Katrina Uhl, Vivien Teresa Vaughan, Kayla M. Wadell, Adrian Sunil Wadhwa, Nella M. Walsh, Cameron Taylor Ward, Ryan Connor Ward, Tyler Weiss, Anna White, Richard Wilford, Nicholas Williams, Brandon Wong, Kaitlin Nicole Yeaton, Ashlyn Yetkofsky, Lauren Young, Grace Anne Zatulskis, Malcolm A. Zimmerman, and Benjamin Ziperstein.