Newtown High School Third Quarter Honor Roll

The following students made the High Honor Roll and Honor Roll for the third quarter marking period at Newtown High School for the 2016-17 school year. The honor roll listings were recently released by the school for publication.

Students earn recognition on the High Honor Roll by being enrolled in five or more classes with a minimum of four courses in areas of study other than independent study and related work experience, have an overall average of 90 or more for the marking period, and the student must receive a grade of 85 or higher in each course.

To make the Honor Roll, NHS students must meet the same requirements, but their overall grade average must be more than 85, and the student must receive a grade of 80 or higher in each course.

Twelfth Grade High Honor Roll

Sophia Albano, Jaden Albrecht, Annika Alexander, Caitlyn Argraves, Kristina Assner, Alexis Wolfe Barra, Adam Michael Beckett, Elliott Henri Bennett, Julia Hannah Bogdanoff, Conor Brennan, Genevieve Brock, Matthew Bucci, Elizabeth Cain, Nicholas Calbo, Isabel Campos-Axilote, Kristina Cavaliere, Makenna Cerney, Elizabeth Chamiec-Case, Simran Chand, Tori Chillington, Jenna Ciavara, Justin Pierce Cicarelli, Sarah Ann Cizmazia, Taylor Clomiro, Hailey Conrad, Kaitlyn Crumb.

Kelly Lena Rose Daly, Peter DeBona, Marina DeThomas, Haley Dickinson, Tegan Doherty, Monique Dubois, Justin Michael Dunn, Katherine Faith Elkins, Jackson Cade Fletcher, Brianna Forlenzo, Camden Fowler, Rian Frate, Ian Fuchs, Shane Gattey, Samantha Rose Gilbert, Calista Rose Giroux, Ardita Gjonbalaj, Matthew Gosselin, Megan Goyda, Abigail Gregory, Daniel Hasselberger, Ethan Hoffman, Jonathan Holden, Kaitlyn Hull, Katharine Marie Humber, Leah Michele Hushion.

Austin Kasbarian, Megan Kelleher, Cassidy Jane Keller, Trane William Kessler, Lauren Kelsey King, Jordan Solomon Klein, Evan Kohlsaat, Matthew Joseph Kugler, Nickolas Daniel Lansing, Grace Linda Larsen, Grant Larson, Jillian Taylor Lasorsa, Trevor D. Legeret, Dylan Rohn Lew, Carly Nicole Lindsay, Zoe Lloyd, Mallory Anne LoBuglio, Thomas Long, Kate Luongo.

Mackenzie Macchiarulo, Sarah MacMullan, Emma Katherine Maki, Alessandra Manfredi, Benjamin Lucas Andrew Marini, Jessica Lynn Maturo, Emily Ann McCoy, Molly Tess McCoy, Clare Jean McKinley, Kaitlyn A. McNichols, Jillian Christine Milano, Sean Minchak, Casey Marie Muckell, Megan Katherine Nahmias, Emily Elizabeth Neave, Kayla O’Sullivan, Samantha Olah, Jonathon T.S. Paes, Jack Palermo, Taylor Pare, Sophia Patelli, Willow Margaret-Finley Pears, Jillian Pieretti.

Alexis Anne Raiano, Benjamin Reilly, Emalee Paige Renjilian, Jane Margaret Ricketts, Cooper Thomas Roe, Lilli Ina Rohde, Nicholas William Rose, Judge Russell, Rachael Karen Sahlin, Calvin J. Savoia, Kaitlyn Schneider, Isabel Shaw, Emma Sheridan, Melissa Rachael Shohet, Riley Smith, Charles O. Soto, Thomas Stanczyk, Jacob Steinebrey, Charlee Rose Stewart, Dawson Nicholas Stout, Julia Sughrue, Claire Swanson, Erika Carol Teetsel, Collin Tod, Erin Tressler, Benjamin Tuffy, Keira Reich Veillette, Grace Walter, Kayla Ward, Molly Wilson, and Natalie Kirsten Young.

Eleventh Grade High Honor Roll

Maggie Alexander, Jermane Anyoha, John William Armstrong, Michael Arther, Ethan Aug, Grace Elizabeth Baker, James Barden, Amanda Berry, Amanda Nicole Bradbury, Matthew Brantl, Jennifer Ellyn Browne, Erin Burns, Andrew Minasian Buzzi, Ryan Sullivan Campbell, Marc Carlson, Joseph Caruso, Cassie Lillian Cauwels, Caitlyn Grace Child, Jordan Dane Cicchesi, Caroline Grace Condon, Megan Cooney, Grace Corcoran.

Jamie Scott Davis, Silas Decker, Andrew DeGirolamo, Emma Jane Delia, Ashlyn DeLoughy, Zachary Alexander DeMeglio, Priya Deraney, Brett Deri, Rebecca Didomizio, Julia Elise DiMartino, Connor DiNallo, Jackson Dooley, Phoebe Doscher, Colin Dunn, Rory Edwards, Harrison Eppers, Alexandra Eurell, Peter Fagerholm, Camryn Findley, Aidan Ford, Teresa Marie Forlenzo, Zachary Fuchs, Alexandra Meghan Futterman, Danielle Gaiser, Tara Gaiser, Tyler Reese Gaynor, Michael Jean Glover, Maxwell Harrison Goldstein.

Talia Gabrielle Hankin, John Michael Heinlein, Amelia Henriques, James Heran, Mystic Anne Higginson, James Hobar, Sarah Houle, Mary Hufziger, Jadyn Hailun Ives, Madelyn Vernay Jannott, Thomas Jensen, Camille Jordon Johnson, Smayan Kapur, Emily King, Jeffrey William Klein, David Charles Kohler, Stanley Kokoszka, Cassidy Kortze, William Kraus, Laura Mae Lafreniere, Andrew Thomas Lally, Hayley Lynne Lambert, Alexa Leidlein, Jacob Nelson Loutensock.

Courtney MacDonald, Emily Sara Maher, Kenneth Malin, Cory Elizabeth Mangold, Savannah Mather, Mackenzie Maude, Katherine McCabe, Kayla McClay, Joy Metzger, Kelsey Louise Mitchell, Bridget Anne Morrissey, Grant Louis Moxham, Olivia Mubarek, Connor Robert Munro, Michael Murphy, Robert Murray, Natalia Nikitchyuk, Catherine Norton, Jonathan Nowacki, Melissa Nowak, Rachel O’Grady, Kristen Mary Oliger, Ryan Schriever Patrick, Althea Paynter, Francesco Pelliccia, Ava Petrellese, Danielle Lynn Powell, Elizabeth Xinping Pratt, Jack Paul Premus, Hunter Procaccini.

Alexandra Nunes Reczek, Kevin Alan Reiss, Kyle Roche, Jeydy Rodriguez, Hana Rosenthal, Danielle Samson, Merritt Lafayette Saunders, Louisa Marie Scarangella, Jacqueline Seras, Christina Sgobbo, Lindsey Marie Sherwood, Thomas Shkreli, Ian Shull, Julia Shuman, William Francis Skrelja, Brian Smith, Kira Smith, Megan Sonne, Samantha Stanton, Greta Marie Staubly, Anna Steare, Jordan Stofko, Owen Sullivan, Orlando Swift.

Benjamin Michael Terry, Rachel Tomasino, Raven Truitt, Jennifer Uhl, Jenna Visca, Owen Tibor Walsh, Nicholas Raymond Weiland, Elizabeth Weisgerber, Jordan Williams, Madison Wittmer, Rachel Wolf, Sophie Rose Wolfman, Allen Chenxuan Xue, and Bethany M. Zaja.

Tenth Grade High Honor Roll

Nikolas Accousti, Sonia Ahmaripour, Benjamin S. Albee, Michael Sean Annesley, Brooke Antous, Michael Samuel Arena, Eirenie Athanasoulis, Julia Nicole Barnum, Abiane Barrett, Audrey Elisa Benson, Samantha Marianne Bicho, Bryce Bisset, Cailin Blessey, Annika Rose Brady, Thomas John Briscoe, Madeline Joanne Brock, Ryan Thomas Brown, Brian Buonocore.

Gabrielle Nicole Calbo, Trevor Cameron, Emma Carson, Madeleine Carter, Alexandra Chatzikonstantinou, James Chillington, Julia Clark, Tyler Clure, Stephanie Leigh Cobb, Aiden Coleman, Piper Coleman, Michael William Cotton, Sienna Helen Cummings, Emma Curtis, Francesca D’Aprile, Nicole Dapra, Kai-Li Marie Davey, James Davies, Robert Disibio, Gabriella Drew, Claire Dubois, Matthew Dubois, Kyle James Duval, Samantha Edwards, Rosie Ann Erikson, Griffin Estes.

Emma Rose Farrington, Jordan J. Fiala, Luke Fischer, Sarah Frank, Benjamin Max Futterman, Brianna Marie Giglio, Jenna Gonski, Carter William Goodrich, Mollie Goudy, Sarah Grant, Jack Edward Hannan, Nina Isabel Henriques, Youmeng Hin, Madeline Hossler, Grace Howgego, Bryan Ingwersen, Matthew Francis Jewell, Elise Linnea Johnson, Justin Kahn, Alexander Katsuleres, Alison Kelleher, Allyson Kenny, Fallyn Leigh Kirlin, Jake Kneski, Keeley Kortze, Katya Kost, Emily Holmes Krasnickas, Jetson Embree Ku.

Dillon Larkin, Jeremy Larkin, Jenna Lavelle, Michael Brian Leary, Joshua Lewis, Rilind Limani, Brianna Linden, Thomas James Linse, Katherine Elizabeth Lurie, Morgan Main, Isabella Nicole Manfredi, Dylin Jessica Marano, Sofia Marcelli, Garrett Marino, Jacquelyn Matthews, Timothy McCarthy, Jack McDonnell, Catherine Paige McLean, Luke Leonard Melillo, Erin Mitchell, Jaclyn Marie Moccio, Eric Moore, Sophia Muzzio.

Kyle Nicholson, Ben Nowacki, Isabel Pacchiana, Hailey K. Pankow, Simone Paradis, William C. Pelisson, Brenna Petrelli, David Justin Plouffe, Heidi Poarch, Elizabeth Grace Poseno, Lisa Kathryn Price, Anika Qazi, Danika Nicole Rasmussen, Caroline Josephine Reichmann, Easton Ricks, Emma Riebe, Mackenzie Rose Roche, Timothy Ryer.

Elizabeth Salley, Paul Samberg, Kory Sarra, Kendra Marie Saunders, Daniel Schreiber, James Schumacher, Evelyn Anita Schwertley, Morgan Sclafani, Nihar Ashish Soman, Nina Francesca Balanon Soriano, Sophia Spraggins, Tanner Stergue, Emma Stierle, Heather Renee Stroili, Tyler John Stroili, Declan Francis Sughrue, Kiera Brady Sughrue, Jack Sullivan, Carly Anne Swierbut.

Shea Talbot, Benjamin Taylor, Jared Tod, Allyson Hope Tolson, Teresa Trahan, Cassidy Tran, Christopher Venezia, Jessica Viesto, Jenny Wadhwa, Maya Wadhwa, Isabella Wakeman, Danielle Christine Wassmer, Carolyn Wolf, Alexander Ming Keung Wong, Marlena Young, Michael Jay Yu, Sophia Zimmerman, Madison Ziperstein, and Margaret Zuvanich.

Ninth Grade High Honor Roll

Nolan R. Adis, Rebecca Alicea, Marina Altimari, Leola Franciszka Amblo, Shaylen Lorraine Ames, Laura Augenbraun, Luke Azzarito, Kristina Balogh, Bryce Christopher Benson, Grace Bertsche, Maxwell Robert Bloomquist, Sabrina Boccuzzi, Anna Burns, Ava L. Burns, Yameng Cai, Angela Carriero, Mary Elizabeth Celentano, Milan Chand, Amanda Conrod, Isabella Correia, Juliette Cryder, Hannah Daly.

Ally Daoust, Caroline DePinto, Tucker Owen Depuy, Brayden Deraney, Justin DeThomas, Lindsay Dievert, Miles Dievert, Stephen Dooley, Casey Jane Dunn, Nicholas Dushi, Michael Enaye, Samuel Eppers, Kiersten Annika Fallon, Alison Fernand, Matthew Fernand, Hallie Genevieve Filan, Grainne Elizabeth Flanagan, Sarah Lauren Flynn, Eric Franklin.

Robert J. Gaffney, Hannah Grace Gates, Victoria Rose Gates, Kylie Giroux, Jacob Goldstein, Kevin Xu Gong, Caitlyn Greenspan, Cathryn Gregory, Abigail Grace Grenier, Camryn Elizabeth Griffin, Kyle Jon Griffin, Hannah Groonell, Sophia Blu Guizzo, Aliya Hafiz, Sofiya Hafiz, Catherine Isabella Hanna, Maxwell Alexander Hanson, Rylee Harrell, Lydia Georgina Harrison, Jackson Scott Hebner, Matthew Christopher Heinlein, Lauryn Heller, Julie Hess, Sarah Elizabeth Holcomb, Ava Rose Holmes, Natalie Horn, Sydney O. Howard, Darren Huffman, Althea Rose Hurley.

Richard Howe Irving, Shannon Jackman, Nicholas John Jacobs, Danielle Hope Johnson, Hannah Jojo, Kaitlyn Kastanek, Abby Nicole Kelley, Daniel Peter Keogler, Kaitlyn King, Julia Klein, Emilia Koziol, Veronica Kroha, Constantine Richard Kyprianou, Anna LaBanca, Madeline Larson, Alixandra Lewis, Alexander Lewis Lloyd, Mary Teresa Locke, Zachary T. Loomis, Alexa Lugo, Jacob Matthew Lujanac, Brandon Douglas Lutz.

Caroline Malin, Rohan Mansukhani, Sachin Mansukhani, Hannah Marcum, Zachary Marks, Ella Joanne Marsh, Zachary Masone, Fritz Thomas Maurath, Quinn Joseph McAndrew, Eileen R. McCleary, Grace Elizabeth McEneaney, Ellery James McFarland, Rebecca Claire McHugh, Moira Ann McKinley, Sean Michael McKinley, Taylor McPadden, Owen Francis Meeker, Brett Aldo Melchionno, Shivani Mendiratta, Isabella Milczarski, Annelie Chris Minor, Elizabeth Germaine Minor, Cole Morelli, Keenan Murphy.

Nihal Nawaz, Devin O’Connell, Grace O’Connell, Faith O’Hara, Duncan O’Leary, Kiera Lynne O’Sullivan, Jake R. Pare, Kelsey Pearson, Daniel Peckenpaugh, Lianna Perazzo, Colleen Phaneuf, Colton Procaccini, Kylee Anastasia Raiano, Shilin Ray, Rebecca Remson, Kayleigh Alina Roche, Charles Roe, Sophia Marie Romano, Madeline Elizabeth Rose, Katarina Jalyn Rosen.

Melina Sagar, Amy Sapenter, Lakshaanya Saravanan, Martha Seaver, Morgan Seras, Nicole Shairer, Emma Lin Shanks, Payge Shaw, Jane Aho Shearin, Derek Charles Sieber, Nidhi Ashish Soman, Luke Sposato, Olivia Steare, Mason J. Suba,Casey Rose Sullivan, Silva Sundberg.

Abigayle Vance Tainter-Gilbert, Joshua Taylor, Annabel Elizabeth Terry, James Tibolla, Julie Tobin, Marie Ann Tomaj, Katherine Trammel, Sarah Tressler, Kaitlyn Nicole Tripodi, Lily Joan Van Der Kroef, Kayla Verga, Matthew Vigneau, Rowen Villamil, Steven George Vournazos, Aniko Claire Walsh, Gabriel Ward, Riley King Ward, Emmanuel Wilford, Cyleigh Wilson, John Alfred Wojtowicz, Laura Mei Ying Wong, and Colin Zhang.

Twelfth Grade Honor Roll

Joseph Accousti, Thomas Anthony Addessi, Kyra Thais Alvarez, Kevin Alexander Arther, Scotty Bauer, Keeley Baumann, Joshua Becker, Alexa Bedini, Emily Bell, Bryanna Benson, Alyssa Birrittella, Ryan Jay Brello, John Spencer Burden, Alaina Marcia Burke, Caroline Caporale, Nicholas P. Carroll, Evan Michael Cerreta, Amy Chicaiza, Camryn Cicarelli, Madilyn Cole, Joseph A. Conrod, Dylan Rhodes Cortese, Thomas Dean Cotton.

Rachel D’Ausilio, Catherine DaPra, Caroline Sophia Daria, Arianna Patricia DellaCorte, Alan Michael DePinto, Carleigh Grace Ning Ebert, Sadie Elkow, Anthony James Falbo, Sean Ferris, Sydney Flint, Grace Frost, Matthew Fuchs, Madison Fusaro, Nevan Gattey, Justin R. Gillespie, Bryce Scott Griffin, Chinguun Gyamcho, Aysha Anastasia Hafiz, Olivia Caroline Hamula, Jeffrey John Hess, Eric Matthew Hrabcsak.

Derek James Ivey, Timothy Brandon Jaeger, Parker Reese Johnson, Mia Katsuleres, You Chheng Kim, Tyler LaCroce, Robert LaPorta, Jack Lavelle, Anastazia Luci-Bernard, Jeremy Macey, Madeline Manfredonia, Maxwell Joseph McCleary, Owen Kenneth McInerney, Jacob Scott Meenan, Reginald Maxwell Minor, Steven Joseph Moccio, Kamdynn Moroney, Kyle William Murphy.

Kelsey O’Connor, Colby A.Olson, Brandon Pavlicek, John Taylor Pierce, Henry Mark Primavera, Isabel Pryor, Brenden Pierce Reeds, Isobel Jacqueline Russo, Lauren Russo, Emma Louise Short, Bryan Silk, Isabelle Marie Silver, Bridgit Spies, Ashling Sugarman, Haley Taylor, Dennis Timmons, Alex Trompetta, Ronald Zachary Van de Weerdt, Joseph Tyler Verga, Jack Andrew Wellman, and Lauren Zimmerman.

Eleventh Grade Honor Roll

Christian Adam, Ravi Ahuja, Madeleine Paige Albee, Julia Anderson, Katherine Elizabeth Bassett, Ava Allegra Bayus, Joshua Bent, John Bittman, Carly Brennan, Gregory Brissette, Annemarie Butler, Jack Carello, Laura Carson, Briana Nicole Castellano, Emily Ann Celentano, Cameron Lee Champagne, Shannon Cummins Cheh, Justin Coelho, Veronica Mary Craig, Tristan Campos Crone.

Elisandra Raye Daigle, Miranda Daly, Rachel Daum, Benjamin Davis, Danielle DePinto, Barrett Scott DeYoung, Bryce Doherty, Katherine Mary Donnelly, Sarah Dowling, Benjamin Drew, Jacob Michael Duffy, Joel Luke Duval, Evan Eggleston, Jenna Ehnot, Lisa Enaye, Adam Stuart Farley, Madison Shea Findley, Isabelle Fitzgerald, Nicole Germak, Romy Nicole Gold, Daniel Grosso.

Alexander Hagischi, Layton Harrell, Claudia Victoria Harrison, Ryan Horn, Thomas Hurley, Travis Joseph Huzina, Hayley Madison Isdale, Liam Jones, Kira Kelly, Ian Benjamin Klepacki, Megan Latte, Lauren Elizabeth Leone, Jaclyn Magoon, Ryan Mailloux, Elizabeth Marcinek, Sydney Ruel Marino, Connor Marlin, Sara Maria Matte, Matthew George Menousek, Jack Miller, Karsen Kendall Miller, Taylor Miller, Lauren Elizabeth Montague, Brian John Montoya, Tess Mubarek, Rylee Elizabeth Mulligan.

Jaclyn Rebekah O’Leary, Aaron Joseph Occhipinti, Brooks Petershack, Thomas Phaneuf, Jake Pirone, Garrett Douglas Reed, Teah Madeline Renzi, Kevin Thomas Riccardi, Emmanuel Santayana, Jacob Robert Schultz, McKinley Seaver, Sara Sequeira, Olivia Shull, Nicolas Stowell, Kai Toomey, Janyce Toth, Vanessa Tucker, Duccio Valerio, John Charles Vaughan, Constantine Vogiatzis, Alexandra Nicole Watson, Michael Wheeler, Rose Wheway, Emily Wiener, David Yoder, Tara Marie Young, and Dylan Elizabeth Zahansky.

Tenth Grade Honor Roll

Shanna Elizabeth Adam, Owen Brian Baillargeon, Julia Bashak, Justin Robert Bogdanoff, David Brestovansky, Olivia Aspasia Brosnan, Kimberly Buttery, Kyle Joseph Cascone, Wyatt James Cerreta, Taylor Clark-Paivo, Jacob Nolen Clements, Sean Michael Connor, Cali Cox, McKenna Jade Cuomo, Emma DaSilva, Tyler Dickinson, Robert Elston, Gillian Faircloth, Harrison Edward Farah, Angela Marie Fiorella, Logan Flynn, Andrew Scott Gardner, Liza Marie Gentrup, Sophia Goldstein, Cristina Gomes, Adam Gray.

Olivia Hage, Justin Halmose, Thomas Michael Hartley, Thomas Hasselberger, Kaleigh Higgins, Patrick Hurley, Flynn Iesu, Theodore Clifford Jones, Victoria Keayes, Hannah King, Ardian Kodzodziku, Erin Kowalski, Briana Krasowski, Taylor Paige Krikorian, Jacob David Laros, Nicole Leone, Miles Ethan Martiska, Daniel Paul Mason, Christopher Maturo, Brennan William Mayer, Lindsay Merrifield, Jacob Richard Meyer, Nathan Michael, Jackson Connelly Mittleman, Robert Morrill, Jonathan Robert Nahmias, Erin Leia Neff.

Joseph Pagett, Jason Pansa, Catherine Pendergast, Ian Huai-Yeh Peng, Todd Petersen, Kathryn Josephine Pfeiffer, Devon Pope, Ashley Russo, Katie Medin Sailer, Luke Sansonetti, Elizabeth Patricia Savinelli, Aidan Thomas Schmid, Eric Paul Schultz, Evan Ilmin Song, Carolina Jane Stubbs, Julia Sullivan, Alexia M. Tavar, Fallon Torreso, Cameron Josef Trivers, Colby Troy, Trevor Tyrrell, Henry Scott Vaughan, and Delaney Jane Wood.

Ninth Grade Honor Roll

Jessica Andreotta, Guy Bacon, Natalie Barden, Benjamin Becker, Matthew Ryan Bradbury, Jillian Carrino, Olivia Cavallero, Marisa Skye Choi, Tyler David Christian, Ethan Correia, Austin M. Cote, William Kenneth Crebbin, Thomas Ryan Daigle, Annaleigh Davidow, Gwendolyn Drew, Savannah Grace Duffy, Jared Dunn, Caitlin Farrell, Ashleigh Garrity, Alexa Glaser, Andrew Godfrey, Kyle Godfrey, Kyle Good, Emma Catherine Gotschlich, Olivia Grant, Jack Ryan Gregson, Patrick Harrity Grover, Adam Ismael Guerin.

Connor Harrison Haywood, Nicholas Hobar, Andrew Charles Holden, Eugene Hong, Daniel James Ingersoll, Amanda Johnson, James Powers Knox, Lauren Kohler, Payten Jane Krikorian, Jack Kuligowski, Leah Lewis, Michael A. Loomis, Dillon MacKenzie Lozinak, Jack Lydon, Allison Majeau, Mark Maksel, Charlize Nichole Marrazzo, Kaley Meisenheimer, Lauren Elizabeth Menousek, Monika Mihok, Connor Patrick Moran, Victoria Moran, Jack Cameron Mulligan, Genevieve Elizabeth Murray.

Haley M. Neuroth, Bridget Rose Nicholson, Nathan Richard Paltauf, Benjamin Pinto, Karsen N. Pirone, Joseph Thomas Premus, Jenna Rose Reilly, Jackson Reinhart, Miles Thomas Ricks, Sean Roche, Arlind Roci, Gabriella Sadowski, Ben Selner, Carlie Smith, William P. Spies, Madeline Stites, Kyle Sullivan, Ryssa Swanson, William Raymond Swierbut, Jacqueline Tibolla, Andrew Justin Tomasino, Connor James Vignola, Hailey Wilson, and Alyssa Zajac.