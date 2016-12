Wrestling Team Defeats Pomperaug

Newtown High School’s wrestling team defeated host Pomperaug of Southbury 76-6 on December 21. Results are as follows:

106: Evan Rooney wins via forfeit.

113: Nik Accousti pins Chris Gilbertie 0:20.

120: Aiden Occhipinti pins AJ Carter 0:21.

126: Justin Bogdanoff wins via forfeit.

132: Aaron Occhipinti major decision over Kyle Sheean 11-0.

138: Owen Walsh pins Jake Sarno 2:45.

145: Ed Lovely pins Andrew Main 0:25.

152: Pomperaug’s Matt Pangle wins via forfeit.

160: Alex Stavola wins via forfeit.

170: Joe Accousti pins Greg Gulick 0:20.

182: Doug Carriero pins Christian Goncalves 0:45.

195: David Bergquist pins Garret Uliano 0:45.

220: Tom Long wins via forfeit.

285: Joe Zeller wins via forfeit.